Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo Reno 4 serisi geçtiğimiz haftalarda çok fazla konuşuldu. Her iki telefonun bu kadar konuşulmasının nedeni ise yapılan sızıntılar ve bizzat Oppo tarafından yayınlanan Reno 4 ve Reno 4 Pro videolarıydı. Nitekim daha fazla beklemeye gerek kalmadı. Oppo bugün yaptığı duyuru ile Oppo Reno 4 ve Oppo Reno 4 Pro'yu görücüye çıkardı.
Oppo Reno 4 ile başlayalım. Oppo Reno 4'ün özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Yüzde 90,7 ekran kasa oranıyla gelen Oppo Reno 4, bu ekranında biri 32 MP diğeri 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere çift ön kameraya yer veriyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 765G işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı kendine yer ediniyor.
Oppo Reno 4'ün kameraları ise diğer bir dikkat çeken nokta. Zira, Telefonun arkasında 48 MP ana kamera (OIS yok)+ 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP B&W kamera bulunuyor. Bu kameralar Oppo'nun iddiasına göre başarılı fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Oppo Reno 4 tüm gücünü ise 65W hızlı şarj destekli 4.020 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Şimdi geçelim Oppo Reno 4 Pro'ya.
Oppo Reno 4 Pro, Pro takıntısının hakkını verecek şekilde Oppo Reno 4'ten daha yüksek özellikler sunuyor. Oppo Reno 4 Pro'da 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor ve bu ekran sayesinde akıllı telefonun ekran kasa oranı yüzde 93,4'e çıkıyor. Ayrıca telefon 90 Hz ekran yenileme hızına da sahip. İşlemci tarafında Oppo Reno 4 ile aynı platformu paylaşan Reno 4 Pro, 12 GB RAM ile Reno 4'ten ayrışıyor. 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı seçeneği Oppo Reno 4 Pro'da da yerini koruyor.
Oppo Reno 4 Pro'nun kameralarına geçelim. 48 MP ana kamera Reno 4 de kullanılıyor ancak bu kamera optik imaj sabitleme desteği sunuyor. Yani Oppo Reno 4 gibi değil. Bu ana kameranın yanında ise 12 MP ultra geniş açılı kamera + 13 MP telefoto kamera bulunuyor. Reno 4 Pro'da ilginç bir şekilde 32 MP çözünürlüğünde tek bir ön kamera yer alıyor. Reno 4 Pro gücünü ise 65W hızlı şarj destekli 4.020 mAh değerindeki pilinden alıyor.
Oppo Reno 4 fiyatı 422 dolar olarak, Oppo Reno 4 Pro fiyatı ise 535 dolar olarak belirlenmiş durumda. Akıllı telefonların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise belli değil.
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