Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo Reno 4 serisi geçtiğimiz haftalarda çok fazla konuşuldu. Her iki telefonun bu kadar konuşulmasının nedeni ise yapılan sızıntılar ve bizzat Oppo tarafından yayınlanan Reno 4 ve Reno 4 Pro videolarıydı. Nitekim daha fazla beklemeye gerek kalmadı. Oppo bugün yaptığı duyuru ile Oppo Reno 4 ve Oppo Reno 4 Pro'yu görücüye çıkardı.

OPPO RENO 4 ÖZELLİKLERİ NELER?

Oppo Reno 4 ile başlayalım. Oppo Reno 4'ün özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Yüzde 90,7 ekran kasa oranıyla gelen Oppo Reno 4, bu ekranında biri 32 MP diğeri 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere çift ön kameraya yer veriyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 765G işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı kendine yer ediniyor.

Oppo Reno 4'ün kameraları ise diğer bir dikkat çeken nokta. Zira, Telefonun arkasında 48 MP ana kamera (OIS yok)+ 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP B&W kamera bulunuyor. Bu kameralar Oppo'nun iddiasına göre başarılı fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Oppo Reno 4 tüm gücünü ise 65W hızlı şarj destekli 4.020 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Şimdi geçelim Oppo Reno 4 Pro'ya.