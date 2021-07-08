HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo Reno 5 Gaming Edition ortaya çıktı

Oppo Reno 5 Gaming Edition ortaya çıktı

08.07.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo sektörde emin adımlarla ilerliyor. Bugün çıkan raporlara göre şirket yeni bir cihazla gelecek. Gaming Edition sürümünde aynı Reno 5’te olduğu gibi aynı kamera teknolojisi daha agresif bir tasarımla karşımıza çıkacak. Cihaz, Xiaomi Redmi K40 Gaming'e rakip olacak gibi görünüyor.

Oppo Reno 5 Gaming Edition ortaya çıktı

Telefon, sağdaki güç düğmesi ve soldaki ses kontrolleri ile aynı temel tasarıma sahip olacak. Alt kısımda bir USB-C bağlantı noktasının yanı sıra kulaklık jakı ve hoparlör bulunacak. Ne yazık ki, cihazın göründüğü listeden çok daha fazla bilgi ortaya çıkmadı, bu yüzden bu gizemli Oppo telefonuyla ilgili daha fazla ipucu beklememiz gerekecek.

Oppo Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatlarıOppo Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

OPPO RENO 5 ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno 5, Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alıyor ve 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip. 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran yapısını kullanan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla birlikte geliyor.

1-21

Kamera tarafında da yüksek performans gösteren Reno 5, ön yüzünde 44 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir selfie kameraya sahip. Cihazın arka yüzünde ise 44 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP siyah/beyaz sensör yer alıyor.

Oppo Reno6 5G ve Reno6 Pro tüm dünyaya açılıyorOppo Reno6 5G ve Reno6 Pro tüm dünyaya açılıyor

Android 11 üzerine kurulu ColorOS 11.1 arayüzüyle kutusundan çıkan Oppo Reno 5, 50W hızlı şarj desteğine sahip 4310 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor.

Vivo V21 SE, Snapdragon 720G ile görüldü!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkatTürkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkat
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Galaxy A20s son büyük güncellemeyi alacak Galaxy A20s son büyük güncellemeyi alacak
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Göğüslerini teşhir ederek resmen gösteriyi çaldı

Göğüslerini teşhir ederek resmen gösteriyi çaldı

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Dubai'de büyük patlama!

Dubai'de büyük patlama!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.