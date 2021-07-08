Oppo Reno 5 Gaming Edition ortaya çıktı

Telefon, sağdaki güç düğmesi ve soldaki ses kontrolleri ile aynı temel tasarıma sahip olacak. Alt kısımda bir USB-C bağlantı noktasının yanı sıra kulaklık jakı ve hoparlör bulunacak. Ne yazık ki, cihazın göründüğü listeden çok daha fazla bilgi ortaya çıkmadı, bu yüzden bu gizemli Oppo telefonuyla ilgili daha fazla ipucu beklememiz gerekecek.

OPPO RENO 5 ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno 5, Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alıyor ve 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip. 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran yapısını kullanan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla birlikte geliyor.

Kamera tarafında da yüksek performans gösteren Reno 5, ön yüzünde 44 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir selfie kameraya sahip. Cihazın arka yüzünde ise 44 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP siyah/beyaz sensör yer alıyor.

Android 11 üzerine kurulu ColorOS 11.1 arayüzüyle kutusundan çıkan Oppo Reno 5, 50W hızlı şarj desteğine sahip 4310 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor.

Vivo V21 SE, Snapdragon 720G ile görüldü!

