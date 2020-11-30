OPPO Reno5 Pro HDR10+ sertifikasıyla göründü, bazı özellikleri ortaya çıktı

OPPO Reno4 serisinin ardından OPPO Reno5 için kollarını sıvadı. En azından gelen sızıntılar, bu yöndeydi. Daha önce TENAA'da karşılaştığımız OPPO Reno5 Pro, şimdi ise bir yerde daha karşımıza çıktı; HDR10+ sertifikasyon sitesinde.

OPPO RENO5 PRO ADI RESMİLEŞTİ

OPPO Reno5 Pro, HDR10+ sertifikasında PDSM00 ve PDST00 model numaralarıyla görüntülendi. Böylece telefonun adı doğrulanırken, iki farklı seçenek ile geleceği de belli oldu. Ayrıca telefonların sertifikayı almasıyla birlikte HDR10+ ekranla geleceği de anlaşıldı.

OPPO RENO5 PRO ÖZELLİKLERİ

Reno5 Pro özellikleri için TENAA'daki listelemeye bakmak gerek. Zira burada karşılaştığımız bilgilere göre OPPO'nun 65W hızlı şarj desteğine sahip olacağı düşünülen yeni telefonu, 6,5 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon gücünü ise 5G destekli MediaTek Dinemsity 1000+ işlemcisinden alacak. 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı OPPO Reno5 Pro'da bizleri selamlayacak. Tüm bu donanımı çalıştırmak için ise telefon 4.250 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak. Tabi OPPO tarafından konu hakkında resmi bir açıklama yok.

