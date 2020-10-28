Oppo Snapdragon 870 işlemcili akıllı telefon üretebilir!

Snapdragon 870 işlemcisine sahip bir akıllı telefon, bu zamana kadar karşımıza çıkmadı. Fakat Oppo görünüşe bakılırsa bu konuda bir ilke imza atmak üzere. Zira Snapdragon 870, iddialara göre Oppo'nun yeni amiral gemisinde kullanılmak üzere yolda.

SNAPDRAGON 870 SNAPDRAGON 865'TEN DAHA HIZLI

İddialar, Oppo'nun Snapdragon 870 işlemcili bir akıllı telefon geliştirdiğini gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu işlemci, Snapdragon 865'ten hızlı, Snapdragon 875'ten ise daha yavaş olacak. 7 nm üretim süreciyle gelmesi beklenen Snapdragon 870 işlemcisinin 3.2 GHz seviyesine kadar çıkacağı söylenmekte. Yani Oppo telefon, amiral gemisi bir telefon olarak öne çıkabilir.

SNAPDRAGON 870 OPPO'YA ÖZEL OLABİLİR

Oppo telefona güç verecek Snapdragon 870 işlemcisinin Oppo'ya özel olarak kalacağına dair bazı dedikodular mevcut. Ancak kesinleşmiş herhangi bir bilgi yok. Snapdragon 875 işlemcisinin tanıtılacağı öngörülen, aralık ayında gerçekleşecek Qualcomm etkinliğinde Snapdragon 870 hakkında daha fazla bilgi paylaşımı yapılması olası görünüyor.

