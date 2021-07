OPPO ve Vivo tablet işine giriyor

Digital Chat Station’a göre, Vivo’nun geliştirilmekte olan iki tableti varken, BBK’nın sahip olduğu diğer şirket olan OPPO’nun bir tane var. Her iki üreticinin de tabletler için tasarlanmış işletim sistemlerinin özel bir sürümünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla, OPPO’nun tabletinin "ColorOS for Tablets" arayüzünü çalıştırırken Vivo’nun tabletlerinin "OriginOS for Tablets" arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

REALME VE ONEPLUS DA ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Realme’nin de bu yıl kendi tabletini piyasaya sürmesi bekleniyor, bu da Realme Pad olarak gelecek. OnePlus ise “OnePlus Pad” için ticari marka başvurusunda bulundu. Her iki şirket de OPPO‘ya daha yakın, bu nedenle OPPO’nun bu yıl neden sadece bir tablet piyasaya sürdüğü anlaşılabilir. OnePlus’ın kendi tableti Çin’de de ColorOS’u çalıştıracak, bu nedenle onu OPPO’nun ikinci tableti olarak adlandırıldığını anlayabilirsiniz.

Bakalım bu tabletlerin piyasaya sürülmesi dengeleri nasıl değiştirecek? Özellikle Asya pazarında bu yeni tabletlerin önemli bir satış başarısı yakalayacağı düşünülüyor.

