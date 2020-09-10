OPPO Watch Türkiye'de satışta çıktı! İşte OPPO Watch'ın özellikleri, fiyatı

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, OPPO Watch'un 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyu bulunuyor. Kablosuz bağlantı özellikli her iki boy da manganez ve silikon katkılı 6.000 seri alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip. Dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olmasıyla dikkat çeken OPPO Watch 46mm, siyah ve parlak altın renk seçenekleriyle birlikte geliyor. 41mm Oppo Watch ise siyah, pembe altın ve gümüş renklerde sunuluyor.

OPPO WATCH ÖZELLİKLERİ

OPPO Watch'da fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere sesli koç özelliğine sahip beş egzersiz modu bulunuyor. Akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da kullanıcılara bu konuda yardımcı oluyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken kullanıcıların sağlıklarını takip edebiliyor. Uyku izleme özelliği de her gece uyku durumu ile ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de OPPO Watch'ta yer alıyor.