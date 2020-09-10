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OPPO Watch Türkiye'de satışta çıktı! İşte OPPO Watch'ın özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

OPPO'nun akıllı saati OPPO Watch Türkiye'ye geldi. Apple Watch'a benzeyen yapısıyla ve dünyanın ilk kavisli ekranlı akıllı saati unvanıyla dikkat çeken OPPO Watch'ın Türkiye fiyatı da belli oldu. İşte OPPO Watch'ın özellikleri ve fiyatı...

OPPO Watch Türkiye'de satışta çıktı! İşte OPPO Watch'ın özellikleri, fiyatı

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, OPPO Watch'un 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyu bulunuyor. Kablosuz bağlantı özellikli her iki boy da manganez ve silikon katkılı 6.000 seri alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip. Dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olmasıyla dikkat çeken OPPO Watch 46mm, siyah ve parlak altın renk seçenekleriyle birlikte geliyor. 41mm Oppo Watch ise siyah, pembe altın ve gümüş renklerde sunuluyor.

OPPO WATCH ÖZELLİKLERİ

OPPO Watch'da fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere sesli koç özelliğine sahip beş egzersiz modu bulunuyor. Akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da kullanıcılara bu konuda yardımcı oluyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken kullanıcıların sağlıklarını takip edebiliyor. Uyku izleme özelliği de her gece uyku durumu ile ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de OPPO Watch'ta yer alıyor.

OPPO Watch 46mm akıllı güç yönetimi ile 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunuyor. Güç tasarrufu modunda çalışırken pil 21 güne kadar dayanabiliyor. VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakikalık şarj ile 16 saatlik kullanım sağlanabiliyor.

OPPO Watch, yapay zeka görüntüleme fonksiyonuyla ilginç bir özellik de sağlıyor. Giyilen kıyafetlerin fotoğrafı HeyTap Health uygulamasıyla çekildiğinde, akıllı saatin ekranı kullanıcının kıyafetiyle uyumlu hale gelebiliyor.

İŞTE OPPO WATCH'IN FİYATI

OPPO Watch 41mm'nin Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.799 TL, OPPO Watch 46mm'nin Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.299 TL olarak açıklandı.

AA

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