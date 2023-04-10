Optik illüzyonda ilk gördüğünüz şey kişilik özelliklerinizi yansıtıyor

Karakter ve kişilik testleri oldukça ilgi çekici sonuçlar çıkartabiliyor. Karakterimiz hakkında fark etmediğimiz detayları gösterebilen bu testler bakan kişinin dikkati ile de ilgili olabiliyor. Hedieh, TikTok'ta yayınladığı videoda Charles Allen Gilbert'in All Is Vanity tablosuna dayanan illüzyonu açıkladı.

Videosuna "Bu resme baktığında ne görüyorsun?" diyerek başladı.

KAFATASINI GÖRÜYORSANIZ

"Kafatasını anında fark ederseniz, bu biraz alaycı veya gerçekçi olduğunuz ve güzel şeylerin sonsuza kadar sürmediğini düşündüğünüz anlamına gelir." dedi.

AYNAYA BAKAN KADINI GÖRÜYORSANIZ

"Önce makyaj aynasına bakan kadını gördüyseniz, biraz safsınız ve belki de tehditlerin, sonuçlarının farkında değilsiniz demektir." dedi.

Optik illüzyon videosuna yorum yapan kişilerden bazıları "Herkes kafatasını görüyor." dedi. Ancak başka biri, önce "aynaya bakan kadını" gördüğünü bunun doğru olmadığını savundu. Başka biri ise "İkisini de aynı anda gördüm!" dedi.



