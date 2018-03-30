Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks ne kadar yaygındır?

Oral seks ilişki sırasında çok sık yapılan bir eylemdir. Yapılan çalışmalarda 18-44 yaş yetişkinlerin yüzde 85'inden fazlası en az bir kez oral seks yapmış olduğu belirtilmiştir. 2007-2010 yılları arasında yapılan ayrı bir araştırmada, 15-17 yaşlarındaki genç kızların ve erkeklerin yüzde 33'ünün karşı cinsten bir partner ile oral seks yaptıkları bildirilmiştir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar oral seks ile bulaşır mı?

Cinsel yolla bulaşan birçok hastalık oral seks yoluyla yayılabilir. Bazı hastalıklar yayılımı oral seks ile daha çok olurken bazı hastalıklar daha az sıklıkla bulaşır.

Oral seks vajinal seksten daha güvenilir midir?

Oral seksin daha güvenilir ya da daha tehlikeli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü oral seks yapan birçok partner aynı zamanda vajinal sekste yapmaktadır. Bu nedenle enfeksiyonun hangi yolla alındığını söylemek ya da belirlemek zordur.

Oral seks yoluyla kaç insanın HİV ile enfekte olduğu bilinmemektedir. Çalışmalarda, HİV (AİDS) bulaşması vajinal ilişkiye göre oral sekste çok daha azdır. HİV virüsünün sağlam deriden bulaşma olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle hem cinsel organlarda ve hem de ağız bölgesinde açık yara bulunması gerekir. Kısacası bulaşma için vücut sıvılarının birbiri ile temas etmesi gerekir.