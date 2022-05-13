Uçuk nasıl geçer, ne iyi gelir? Uçuk tedavisi için evde uygulanabilecek doğal yöntemler işe yarar mı?

Herpes simpleks adıyla bilinen ve neredeyse herkeste bulunan bir tür virüs, uçuk oluşumunun ana sebebidir. Vücudu tehditlerden koruyan bağışıklık sistemi bu virüsle de savaşır ve birçok zaman galip gelen taraf olur. Fakat virüsü tamamen vücuttan atmak mümkün değildir. Hemen hemen hepimizin derdi olan uçuk hakkında en çok uçuk nasıl geçer, ne iyi gelir soruları merak ediliyor.

Uçuklar bulaşıcı oldukları için öpüşme ve temas gibi çeşitli yollarla bir başkasına geçebilir. Uçuk genelde ilk olarak ağız bölgesi ve dudaklarda bir kaşıntıyla kendini göstermeye başlar. Kaşıntı sonrasında ufak bir kabarcıkla gözle görülür hale gelen uçukların içi sıvı dolu olur ve patladıklarında bir yara haline gelirler. Ağrı ve acı vermesinin yanı sıra rahatsız edici bir görüntüyü de ortaya çıkaran uçuklar yüzünden bazen yemek yemek, gülmek, konuşmak zorlaşabilir. Uçuk genelde hiçbir iz bırakmadan birkaç hafta içerisinde iyileşir ve tekrarlama özelliği bulunur.

UÇUK NASIL GEÇER, DUDAK UÇUĞUNA NE İYİ GELİR, UÇUK KREMİ KULLANMAK ETKİLİ MİDİR?

Uçuk tedavisi için ilaçların yanı sıra evde bulunan farklı besinler de kullanılabilir. Krem dışında uçuğa ne iyi gelir? Uçuk tedavisi için evde başvurulabilecek doğal bitkisel yöntemler nelerdir?

İLAÇ

Doktor tarafından önerilen ilaçlarla uçuk tedavisi mümkündür. Uçuğa ne sürülür diye düşünüyorsanız önceliğiniz her zaman doktor önerisiyle verilen uçuk kremi türündeki ilaçlar olmalı. Eş dost önerisiyle ilaç kullanımından ya da bilinçsizce uygulanan alternatif tıp yöntemlerinden uzak durmanız tavsiye edilir.

SARIMSAK

Sarımsak içeriğindeki allisin maddesi sayesinde enfeksiyonlara karşı verilen mücadelede vücuda yardımcı olur. Evde kolay yollarla hazırlayacağınız bir sarımsak kürü ile bazı ilaçların sunmuş olduğu katkıdan daha fazla fayda elde etmek bile mümkündür. Bir diş sarımsağı havanda dövün ve macun kıvamına getirin. Macun kıvamındaki sarımsağı lezyonlu alana sürün ve on dakika bekleyin. Süre dolduktan sonra bölgeyi yıkayın. Bu kürü gün içerisinde birkaç kez uygulayabilirsiniz. Bu sayede "uçuğu ne kurutur" diye fazla düşünmenize gerek kalmaz, lezyonlu bölge hızlı bir şekilde kurumaya başlar ve uçuk daha çabuk kaybolur.

Sarımsak ile uygulayabileceğiniz başka bir yöntem de mevcuttur. Uçuklu bölgenin üzerine bir parça sarımsak koyun ve o bölgeyi bandajla sararak uyuyun. Sabah uyandığınız zaman sarımsağı temizleyin. Daha sonra uçuklu bölgenin kuruduğunu ve uçuğun küçüldüğünü göreceksiniz.

DİŞ MACUNU

Uçuğa diş macunu uygulamak etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Lezyonlu bölgeyi az da olsa rahatlatan diş macunu, çok kesin bir tedavi yöntemi olmasa da iltihabı kurutur. Diş macunundan bir miktar alıp uçuklu bölgeye sürüp bir süre beklemeniz yeterli olacaktır.

BAL VE SİRKE

Bölgedeki virüslerin etkisini ortadan kaldırmak için uçuğa sirke sürmek iyi bir yöntemdir. Bal ve sirke antiviral özelliklere sahip olduğu için bu ikiliyi karıştırarak pamuk vasıtasıyla lezyonlu bölgeye sürebilirsiniz. Bu sayede macun kıvamındaki bu karışım uçuğun kısa sürede ortadan kalkmasına ve bölgenin daha temiz görünmesine katkı sağlayacaktır.

BUZ

Dudakta uçuğa ne iyi gelir sorusunun yanıtlarından birisi de buzdur. Uçuk, dudak bölgesinde zonklama türünde bir ağrıya neden olur. Buz sayesinde deri nemlendirilir ve hem yanma hissi hem de zonklama türündeki ağrı ortadan kalkar. Bir küp buzu alarak lezyonlu bölge üzerinde gezdirebilirsiniz. Daha sonra bu buzu kesinlikle çöpe atmanız gerekir. Çünkü aynı buzu tekrar başka bir yerde kullanmak virüsün başka yerlere de yayılmasına sebep olabilir.

SÜT

Uçuğa iyi gelen doğal yöntemlerden biri de süttür. Temiz bir kulak çubuğunu süte batırın ve daha sonra uçuklu bölgeye uygulayın. Bir süre bekledikten sonra sütü uçuklu bölgeden temizleyin. Günde birkaç defa uygulayabileceğiniz bu yöntem sayesinde lezyonların büyümesine engel olabilirsiniz.

LİMON VE KARBONAT

Asitli yapısıyla yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine katkı sağlayan limonu karbonatla karıştırın ve elde ettiğiniz karışımı lezyonlu bölgeye uygulayın. Asitli bir karışım olduğu için sürerken biraz acı çekebilirsiniz ama lezyondan kısa sürede kurtulmanız mümkün olacaktır.

UÇUK NEDEN ÇIKAR?

STRES

Stres neredeyse her hastalığın olduğu gibi uçuğun da altında yatan sebeplerden biridir. Uçuğa sebep olan virüs beden içerisinde her zaman aktif faaliyet gösteremez fakat yoğun stres yaşanan dönemlerde vücudun bağışıklık sistemi zayıfladığı için bu virüs daha aktif bir şekilde faaliyet göstermeye başlar ve kısa süre içerisinde uçuk oluşumu gözlenir. Dolayısıyla eğer dudaklarınızda uçuk görmek istemiyorsanız olabildiğince stresten uzak durmanız gerekir.

YORGUNLUK

Sessiz bir düşman gibi pusuda bekleyen herpes simpleks adlı virüs bedenin yorgun düşmesiyle beraber daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar ve uçuğa sebep olur. Vücudun yorgun olması, virüsle yapılan savaşta bağışıklık sisteminin güçsüz kalmasına ve etkili olamamasına sebep olur.

ATEŞ YA DA VİRAL ENFEKSİYONLAR

Uçuk oluşumuna sebep olan önemli faktörlerden biri de yüksek ateştir. Ayrıca herhangi bir enfeksiyonla beraber vücuda giren virüsler herpes simpleks virüsünün daha etkili çalışmasını sağlar ve enfeksiyonların bağışıklık sistemini de zayıf düşürmesiyle beraber uçuk daha hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir.

YAKIN TEMAS

Uçuk oluşumuna neden olan herpes simpleks virüsü yakın temas ile insandan insana bulaşabilme özelliğine sahip olduğu için son derece dikkatli olmak gerekir. Dudağında uçuk olan biriyle öpüşmek, cinsel ilişkiye girmek ya da o kişinin havlusunu, jiletini veya başka özel eşyalarını kullanmak virüsün vücuda girip daha etkili bir şekilde faaliyet göstererek uçuk oluşumuna sebep olabilir. Bu virüs mukozalarda yer alan çatlak ve yaralardaki boşluklardan faydalanarak vücuda girer ve sinir liflerine kolayca yerleşir. Dolayısıyla uçuğu henüz tam olarak geçmemiş kişilerle yakın temas kurmaktan kaçınmanız ve onların uçuklu bölgelerinin temas ettiği özel eşyaları kullanmamanız uçuğun bulaşıcı etkisinden korunmak için son derece önemlidir.

GÜNEŞE YA DA SOĞUĞA FAZLA MARUZ KALMAK

Çok fazla güneş ışığına maruz kalmak da uçuk oluşma ihtimalini artırır. Havanın aşırı sıcak ya da aşırı soğuk olduğu dönemlerde ya da çok ani bir şekilde hava değişiminin yaşandığı günlerde vücut bu durumdan negatif etkilenir ve bağışıklık sistemindeki zayıflama sebebiyle uçuk daha kolay bir şekilde oluşur.

ADET DÖNEMLERİ

Kadınların adet dönemlerinde yaşadığı hormonal değişiklikler ve oluşan stres sebebiyle bağışıklık sistemi daha zayıf hale gelir. Dolayısıyla adet dönemlerinde vücut uçuk virüsüyle çok etkili savaşamadığı için kadınlarda uçuk oluşumuna daha sık rastlanır.

GENİTAL UÇUK NEDİR?

Genital uçuk cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu cinsel yolla bulaşan hastalık, ağrılı kabarcıklar (sıvı dolu şişlikler) olan herpetik yaralara neden olarak açılabilir ve sıvıyı sızdırılabilir. İki tip herpes simpleks virüsü genital uçuğa neden olur. HSV-1 (genellikle soğuk yaralara neden olur) ve HSV-2 (genellikle genital herpes'e neden olur). Virüsler mukoza zarınız aracılığıyla vücudunuza girer. Mukoza zarlarınız vücudunuzun açıklıklarını çizen ince doku katmanlarıdır. Burnunuzda, ağzınızda ve cinsel organlarınızda bulunabilirler. Virüsler vücudunuzun içine girdikten sonra, kendilerini hücrelerinize dahil ederler ve daha sonra pelvisinizin sinir hücrelerinde kalırlar. Virüsler çevrelerine çok kolay çoğalma veya uyum sağlama eğilimindedir, bu da onları tedavi etmeyi zorlaştırır. HSV-1 veya HSV-2, enfekte kişilerin vücut sıvılarında bulunabilir, bunlar arasında: tükürük

meni, vajinal sekresyonlar yer alır. Antiviral ilaçlar, yaralarınızın iyileşme süresini hızlandırmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Semptomları azaltmak için bir salgının ilk belirtilerinde (karıncalanma, kaşıntı ve diğer semptomlar) ilaçlar alınabilir. Salgın alan insanlara gelecekte salgın alma olasılığını azaltmak için ilaçlar reçete edilebilir. Ilık suda banyo yaparken veya duş alırken hafif temizleyiciler kullanın. Enfekte bölgeyi temiz ve kuru tutun. Bölgeyi rahat tutmak için gevşek pamuklu giysiler giyin.

UÇUK OLUŞUMU ÖNLENEBİLİR Mİ?

Uçuğa sebep olan Herpes Simpleks adlı virüs, vücuda bulaştıktan sonra tam olarak çözümü mümkün değildir. Uçuk oluşumunu önlemek için bu hastalığa sebep olabilecek şeylerden uzak durmak gerekir. Bu yüzden özellikle ortak eşya kullanımından uzak durmak, cinsel ilişkilerde korunmak, yabancılar ile temastan sakınmak gerekir. Uçuk belirtileri olarak sayabileceğimiz durumlarda antiviral uçuk kremi kullanmak ile oluşum önlenebilir. Bir de uçuk ile savaşmaya yardımcı olan ve lisin içeren besinleri tüketmek ile uçuk oluşumu önüne geçilebilinir.

