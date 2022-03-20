Ukrayna'da halk Rus askerlerinin önünü kesti! Böyle kaçtılar...

Rusya-Ukrayna savaşında Rus askerlerine karşı Ukraynalıların direnişi devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 25’inci güne girilirken, Rus ordusu girdiği şehirlerde sivil halk protestoları ve direnişlerle karşılaşıyor. Son gelen haberler ise Energodar kentinden. Rus askerlerine halkın gösterdiği direniş kameralara yansıdı.

RUS ASKERLERİNİN ÖNÜNÜ KESİP ÜLKEYİ TERK ETMELERİNİ İSTEDİLER

Ukrayna’nın Energodar kentinde, halk şehirdeki Rus askerlerinin önüne keserek, ülkelerini terk etmelerini istedi.

KALABALIK DAĞILMAYINCA HIZLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR

Rus askerleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmak istedi. Havaya açılan ateşe rağmen kalabalık dağılmazken, Rus askerleri hızla bölgeden uzaklaştı. (İHA)



