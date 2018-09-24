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Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş seçildi.

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" sözleriyle görevinden ayrılmıştı.

Yılmaz'ın istifasının ardından yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

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