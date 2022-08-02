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Ordu'da korkunç olay! Bıçağı rastgele savurdu, eski erkek arkadaşını kanlar içinde bıraktı

02.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da meydana gelen korkunç olayda 45 yaşındaki Zülfiye, 45 yaşındaki eski erkek arkadaşı Ercan Ölmez'i rastgele savurduğu bıçak darbeleriyle yaraladı. Yaralı Ölmez, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Zülfiye Ö. ve yanındaki erkek arkadaşı R.A.Ö. gözaltına alındı, R.A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zülfiye Ö.'nün ise işlemleri sürüyor.

Ordu'da korkunç olay! Bıçağı rastgele savurdu, eski erkek arkadaşını kanlar içinde bıraktı

Olay, dün öğle saatlerinde, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Ercan Ölmez ile sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Zülfiye Ö. ve yanındaki erkek arkadaşı R.A.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zülfiye Ö. elindeki bıçakla Ercan Ölmez'i, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheli Zülfiye Ö. ve R.A.Ö. kaçtı.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ölmez, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ölmez'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan R.A.Ö. ile Zülfiye Ö., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan R.A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Zülfiye Ö.'nün ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

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