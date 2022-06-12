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Ordu'da şaşkına çeviren olay! Sadece 3 metrekarede sağanak yağış: Sebebi bakın neymiş

12.06.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz akşam, Ordu’nun Ünye ilçesinde görenleri şaşkına çeviren ve sosyal medyada paylaşılmasıyla daha da merak uyandıran bir olay meydana geldi. 3 metrekarelik alanda etkili olan sağanak görüntüleri vatandaşları şaşırttı. Küçük bir alanda etkili olduğu düşünülen sağanak yağışın sebebi sonradan anlaşıldı. Yağışın, patlayan su deposundan kaynaklandığı öğrenilirken olayın gerçekleştiği diş hastanesinde çalışan bir kişi “İnsanlar o şekilde yağış görünce hikmet sanmışlar” dedi.

Ordu'da şaşkına çeviren olay! Sadece 3 metrekarede sağanak yağış: Sebebi bakın neymiş

Şaşkına çeviren olay, önceki akşam saatlerinde, Ünye ilçesinde bağlı Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde üzerinde yaklaşık 3 metrekarelik alana yağış düştüğünü zanneden vatandaşlar şaşkına döndü. Cep telefonu kameraları ile o anları kaydeden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Olayın, küçük bir alanda sağanak yağış olduğu sanılırken, gerçeğin ise burada bulunan bir diş merkezinin çatı katında bulunan su deposundan kaynaklandığı öğrenildi. Özel bir diş hastanesinin çatı katında bulunan su deposunda arıza kaynaklı kaçak olduğu, buradan sızan suyun vatandaşlar tarafından küçük alanda sağanak yağış olarak algılandığı belirtildi.

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"SU BORUSU PATLAYINCA YAĞMUR YAĞIYOR SANILDI"

Buradaki diş hastanesinde çalışan Zeynep Büşra Özbaş, “Bizim çatı katındaki su borusu patlamış ve yağmur gibi yağdığı için insanlar ve biz olayı anlayamadık. Biz ilk olarak yağmur yağıyor diye düşündük, olayı sonrasında çözdük. Olay bu şekilde çok farklı noktalara gitti. Sosyal medyada gündem oldu. Burada bulunan kişilere vana patladığını iletmişler ancak sosyal medyada görüntü farklı yayılmış” dedi.

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"İNSANLAR HİKMET ZANNETTİ"

Diş hastanesinde görevli Merve Karayalman Aydın ise, “İnsanlar burada yağmur yağdığına inanmışlar. Akşamdan bizim de haberimiz yoktu, sabah geldiğimizde öğrendik. İnsanlar o şekilde yağış görünce hikmet sanmışlar ancak durum arızadan ibaret. Olayın bu dereceye geldiğini sosyal medyada görünce anladık ve şaşırdık. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye
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