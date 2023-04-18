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Ordu'da Togg'u gören vatandaş gözyaşlarını tutamadı! 'Kendi otomobilimize bindiğim için çok mutluyum'

18.04.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu’daki esnaf gezisi programına Togg ile geldi. Yerli otomobil Togg, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde sergilenirken, aracın şoför koltuğuna oturan bir vatandaş ise duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.

Ordu'da Togg'u gören vatandaş gözyaşlarını tutamadı! 'Kendi otomobilimize bindiğim için çok mutluyum'

Protokol üyeleri ile birlikte selamlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “İlk yerli ve milli araç Togg’un Ordu’ya getirilmesine şahit olduk ve burada vatandaşlarımızın yerli ve milli gururu görmeleri için buraya getirdik. Türkiye artık çok büyüyor. Sadece ekonomik ve refah seviyesi olarak değil, ülke olarak da artık gerçekten dünyada adından bahsedilen ülkeler arasına girmeye aday bir şekilde çalışmalarına yön veriyor. Özellikle son zamanlardaki araç teknolojilerindeki yapılan yatırımlar ve bunlarla ilgili yan sanayilerin gelişmesi, Türkiye’nin bu alandaki dünyayla rekabet edebilme aşamasında çok önemli bir adımı atmıştır.

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'TÜRKİYE SADECE KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN BİR ÜLKE DEĞİL'

Bunun devamı inşallah gelecektir. diğer taraftan savunma sanayisinde İHA ve SİHA’lar ile gerçekten Türkiye artık sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke değil, dünyaya İHA ve SİHA ihraç eden ülke konumuna gelmiştir. Bunlar üreterek ve yatırım yaparak, hizmet ederek ve hep birlikte büyüyerek bir Türkiye vizyonu ortaya koyma aşkının ve şevkinin ürünleridir. Bu ürünün bir tanesini de bugün Ordulu kardeşlerimiz ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah Ordu ile birlikte nice güzel başarılara ve kalkınma hamlelerine şahitlik edeceğiz” dedi.

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'KELİMELERİ ÇEVİREMİYORUM'

Togg’u gördüğünde sürücü koltuğuna oturan ve duygusal anlar yaşayan İbrahim Demiröz, “Yıllardır bizi toplu gibi iğne gibi şeylerle uğraştırdılar. Şu an kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. Dünyanın her yerine gittim ve gezdim, turizmciyim, aynı zamanda insanları da tanıyorum. Şu anda kendi otomobilimize bindim. Kelimeleri çeviremiyorum, çok mutluyum” diyerek duygulu anlar yaşadı.

Yoğun bir kalabalığın olduğu Büyükşehir Belediyesi önünde Togg’u inceleyen vatandaşlar, beğendikleri ve gurur duyduklarını söylediler. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sırrı Paşa ve İsmet Paşa Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. (İHA)

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