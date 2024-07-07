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  4. Ordu'da yağışlar sele yol açtı! Acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da yağışlar sele yol açtı! Acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

07.07.2024 18:00
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.07.2024 18:00
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Ordu'da şiddetli yağışlar sele yol açtı. Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden olurken 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştü. Yaşlı kadının 1 km uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle her iki ilçede kimi zaman dere suları köprü seviyesine ulaştı.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çaybaşı ilçesinde ise sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler, Çayır Mahallesi'nde suya düşen Kocakoç'un cansız bedenini selin sürüklediği alandan 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olabilecek başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için alınan önlemler artırılırken, yağışların devam etmesi durumunda yetkililerin dikkatli olunması çağrısı devam ediyor.

Kaynak: İHA

Express


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Anahtar Kelimeler:
sel Ordu
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