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Ordu'daki Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Genç kızın katilinin ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 09:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ordu’da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren kişinin açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Arduç’un ilk ifadesi ortaya çıkarken, zanlının "Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım. Ceren'i gözüme kestirdim" sözleri kan dondurdu.

Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren kişinin açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç’un ifadesi ortaya çıktı.
Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren’i öldürdükten sonra “Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım” ifadelerini kullandı.

İşte TRT muhabirinin canlı yayında anlatırken zorlandığı o ifade:

Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, ‘bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım’ diyor katil zanlısı. Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor. “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren’i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat buldurduğumda öldürdüm” diyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor.”

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
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