Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, önceki gün, Durugöl'de yapımı tamamlanan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadyumu'nu inceledi.

Vali Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve yüklenici firma şantiye şefi Cevat Taşkesengil'den son çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 150 milyon TL harcanarak inşa edilen yeni stadyumun 15 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlandığını belirten Vali Yavuz, "Ordu Stadyumu'nun 1,5 yıl gibi kısa süre içerisinde bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ilimizde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonra ikmal inşaatı ile birlikte inşallah en kısa zamanda stadı hizmete açmak kısmet olacak. Şu ana kadar 150 milyon TL harcandı. İnşallah ikmal inşaatı ile birlikte de eksikler tamamlanacak ve Ordu'da sporun ve sporcunun hizmetine açılacak" dedi.

Vali Seddar Yavuz daha sonra, çimleri serilen sahada top sektirerek poz verdi. Vali Yavuz'un sosyal medyada paylaşılan top sektirme görüntüleri beğeni topladı. (DHA)

