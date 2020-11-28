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Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

28.11.2020 19:32 | Son Güncelleme:
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Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Kaza, Kumru-Fatsa yolu üzeri, Demircili Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza, Kumru-Fatsa yolu üzeri, Demircili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 RS 337 plakalı otomobil ile 06 FZ 5703 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Yolunda ıslak olması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, her iki araçta yolcu olarak bulunan biri kadın iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

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