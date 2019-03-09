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Ordu'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Bir evde çıkan yangın sonucu yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çukuralan Mahallesi'nde Hanım Biçer'e (89) ait evde yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde yapılan aramada, Biçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Biçer'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre sobadan kaynaklandığı sanılan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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