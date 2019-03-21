Organ beklerken organ bağışçısı oldu

Demir'in organ beklerken organ bağışçısı olduğuna işaret eden Kazak, "Çocuklarını ve torunlarını çok seven Demir'in 2 korneası 2 kişinin ışığı olacak. Ayrıca karaciğeri de yine yıllarca organ bekleyen bir hastaya nakledilecek. Ben 64 yaşında hayatını kaybeden İslam Demir'e Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu onurlu davranışı yaparak 3 vatandaşımıza hayat umudu veren aileye çok teşekkür ederim." dedi.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Emine Sehmen, hastanede 2019 yılında beyin ölümü gerçekleşen iki kişinin organlarının nakil bekleyen hastalara umut olduğunu belirtti.

