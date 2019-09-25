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Organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 08:54 | Son Güncelleme

Sivas’ta beyin ölümü gerçekleşen Naci Yıldız’ın organları, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.Sİvas’ın Koyulhisar ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Naci Yıldız, 14 Eylül günü yüksekten düşme sonucu ağır yaralandı.

Organları 3 hastaya umut oldu

Sivas’ta beyin ölümü gerçekleşen Naci Yıldız’ın organları, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.
Sİvas’ın Koyulhisar ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Naci Yıldız, 14 Eylül günü yüksekten düşme sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü’nde tedavi altına alındı. Yıldız 10 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti ve beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen Yıldız’ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’nin koordinasyonunda, Malatya’dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Yıldız’ın karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer nakil bekleyen hasta için Malatya’ya böbrekler ise Erzurum ile İstanbul’a gönderildi.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Birimi’nde görevli Doktor Öğretim Üyesi Fatih Özdemir, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne ve bağışçı aileye böyle bir bağışta bulundukları için teşekkür ederiz. Allah sabırlar versin. Yaptıkları iş hayırlı bir iş oldu. Karaciğer, İnönü Üniversitesi’nde karaciğer bekleyen bir hastaya nakil edilecek. Böbrekler ise biri Erzurum diğeri İstanbul’da organ bekleyen hastalara nakil edilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Organları 3 hastaya umut oldu

Organları 3 hastaya umut oldu

Organları 3 hastaya umut oldu

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