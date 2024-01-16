Örgütsel dokümanlara el kondu! 28 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı

28 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düğmeye basıldı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son gelişmeyi sosyal medyadan aktardı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLARA EL KONDU

Bakan Yerlikaya "28 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-43” operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı.Operasyonlarda yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu." açıklamasında bulundu.

Yerlikaya paylaşımına ayrıca "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" notunu düştü.

2️⃣8️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-43” Operasyonlarında 1️⃣6️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/pJkwAU3PYC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024







