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Orkidelerin aylarca çiçek açmasını sağlayacak basit yöntemler! Doğru orkide bakımı

23.05.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orkideler en sevilen ev bitkileri arasında yer alıyor. Yıl içerisinde kısa süreliğine çiçek açan ve çiçekleri kolayca dökülen orkidelerin doğru bakımıyla çiçek açma süresini uzatmak mümkün olabiliyor. İnternetten orkide bakımı hakkında araştırmalar yapıyorsanız bu basit yöntemleri deneyebilirsiniz.

Orkidelerin aylarca çiçek açmasını sağlayacak basit yöntemler! Doğru orkide bakımı

Orkide farklı renk seçenekleriyle oldukça sevilse de bakımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak orkidenin çiçek açması için zorlu aşamalara gerek kalmıyor. Evde yapılan doğru orkide bakımı ile çiçeklerin açmasını ve uzun süre solmamasını sağlayabilirsiniz. İşte profesyonellerin önerdiği orkide bakımı yöntemleri...

ORKİDELERİN AYLARCA ÇİÇEK AÇMASI İÇİN

SULAMA VE NEM

Yeni Proje - 2023-05-23T093626.961

Orkidelerin kurumasına asla izin verilmemeli, ancak su ile de tıkanmamalıdır. Bitki bakımı uzmanı David, vahşi doğada orkidelerin kayalara veya ağaçlara yapıştığını ve veba gibi durgun sudan kaçındığını açıkladı. "Onları suda bırakırsanız ölürler" diye uyardı.

Bundan kaçınmak için şöyle talimat verdi: “Onları nemli tutmak için haftada bir veya iki kaşık ılık su kullanın. Havada su olmasını da seviyorlar, bu nedenle yüksek nemli bir banyo veya mutfak rafı veya pencere pervazı harika bir ortam olacaktır."

GÖLGE VE SICAKLIK

Yeni Proje - 2023-05-23T093547.122

Orkideler çiçek üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duyarken, çok fazla doğrudan gelen güneş ışığından “nefret ederler”. Uzman, yarı gölgeli bir pencere pervazının "ideal" olduğunu belirtti. David, hava çok parlaksa bahçıvanların yaprakları yakma riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri, ancak çok karanlıksa "çiçek alamayacakları" konusunda uyardı.

Sıcaklık açısından, orkideleri radyatörlere çok yakın koymaktan veya sıcaklığın çılgınca dalgalanmasına izin vermekten kaçının. Orkide koşullarını sabit 19 derecede sabit tutarsa, bitki "güzel çiçekler" üretmeye odaklanabilir.

SAKSILAR VE KAPLAR

Yeni Proje - 2023-05-23T093615.304

Satılan bazı orkideler şeffaf plastik kaplar içinde gelir ve diğer bitkilerde yetişen orkideler gibi yeşil köklere sahiptir. Vahşi doğada ağaçların kenarlarında büyürler.

Kökler toprakta olmadıkları için yapraklar gibi fotosentez yapabilmeleri için klorofil (bitkilerin yeşil renginden sorumlu doğal bir bileşik) içerecek şekilde evrimleşmişlerdir. David, bu tür orkidelerle "yapılacak en iyi şeyin" onu cam veya plastik gibi şeffaf bir kapta tutmak ve köklerin fotosentez için ışığa maruz kalması gerektiğinden "üzerine asla tencere kapağı koymamak" olduğunu belirtti.

BUDAMA

Yeni Proje - 2023-05-23T093637.875

Son çiçekler solduğunda bu ev bitkilerinde budama yapılabilir. Çiçek sapını tomurcuğun hemen yukarısına, önceki çiçeğin bir cm kadar altına kadar kesin. David şöyle dedi: "Bu, yeni bir sürgünün oluşmasına yardımcı olacak ve bol miktarda yeni çiçek getirecek. Garip bir gübre damlası da bitkinizin canlı kalmasına yardımcı olacaktır.


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