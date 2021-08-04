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  4. Orman yangını şüphelisiydi! Başka bir ormanda yine tiner şişesiyle yakalandı

Orman yangını şüphelisiydi! Başka bir ormanda yine tiner şişesiyle yakalandı

04.08.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te bir ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişi, başka bir ormanlık alanda zabıta ekiplerinin dikkatiyle yine üzerinde tiner şişesiyle yakalandı.

Orman yangını şüphelisiydi! Başka bir ormanda yine tiner şişesiyle yakalandı

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden söndürülmüştü. Yangın alanında üzerinden tiner şişesi çıkan ve gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DEVRİYE SIRASINDA YAKALANDI

Kent ormanında yangınlara karşı önlem amacıyla devriye atan Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, ormanlık alanda yere oturmuş ve birtakım şeyler yapan bir kişiyi görünce hemen yanına gitti. Şahsın geçtiğimiz gün Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Gülümbe Köyü Aptalderesi Mevkiinde çıkan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan Erkan A. (43) olduğu anlaşıldı. Durumu hemen polise haber veren ekipleri şahsın ablukaya aldı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri şahsın üzerinde bir pet şişe içinde tiner çıktı. Ekipleri şahsı gözaltına alırken, Gülümbe köyündeki yangın bölgesinden şahsın üzerinden pet şişe içinde tiner çıkmıştı.

Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)

(İHA)

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yangın Bilecik
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