Orman yangını şüphelisiydi! Başka bir ormanda yine tiner şişesiyle yakalandı

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden söndürülmüştü. Yangın alanında üzerinden tiner şişesi çıkan ve gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DEVRİYE SIRASINDA YAKALANDI

Kent ormanında yangınlara karşı önlem amacıyla devriye atan Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, ormanlık alanda yere oturmuş ve birtakım şeyler yapan bir kişiyi görünce hemen yanına gitti. Şahsın geçtiğimiz gün Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Gülümbe Köyü Aptalderesi Mevkiinde çıkan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan Erkan A. (43) olduğu anlaşıldı. Durumu hemen polise haber veren ekipleri şahsın ablukaya aldı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri şahsın üzerinde bir pet şişe içinde tiner çıktı. Ekipleri şahsı gözaltına alırken, Gülümbe köyündeki yangın bölgesinden şahsın üzerinden pet şişe içinde tiner çıkmıştı.

(İHA)

