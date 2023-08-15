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Ormanın hayaletleri! Gizemli vaşak Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonraki en büyük yabani kedi türümüz

15.08.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in gizemli vaşağı yıllar sonra görüntülendi. Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay, uzun uğraşlar sonucunda kent merkezinden uzak bir bölgede iki vaşağı kurduğu foto kapanla kayıt altına aldı. Ülkemizdeki parstan sonraki en büyük yabani kedi türü olan vaşakları görüntülemenin zor olduğunu belirten Özay, "Daha çok gececil olduklarından dolayı onları görmek çok zordur ormanın hayaletleridir" diye konuştu.

Ormanın hayaletleri! Gizemli vaşak Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonraki en büyük yabani kedi türümüz

Eskişehir’de yaban hayat üzerine araştırma çalışmaları yapan Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay, yaban hayvanları çeşitliliği üzerinde araştırma çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Yüksek lisans tezini de büyük memeli yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyon ekolojileri alanında yapan Özay, kent merkezinden uzak bir bölgede iki vaşağı kurduğu foto kapanla görüntülerken, fotoğraf makinası ile de o anları fotoğrafladı.

“PARSTAN SONRAKİ EN BÜYÜK YABANİ KEDİ TÜRÜMÜZ”

İlk kez 2016 yılında fotoğraflayıp kayıt altına aldığı vaşakları o günden beri takip eden Emir Özay’ın şöyle konuştu;

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“Ülkemizin en güzel türlerinden birisi olan ve parstan sonraki en büyük yabani kedi türümüz olan vaşaklar ülkemizin nadir türlerindendir. Avrupa Yaban Hayatı Ve Yaşam Ortamlarının Korunması (Bern) sözleşmesi gereği koruma altındaki bir türümüzdür. Vaşaklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar var. Küresel anlamda nesilleri tehlike altında değil. Fakat ülkemizde oldukça nadir görülen bir türdür. Ayrıca sıkıştırılmadıkları takdirde saldırmazlar ve çoğu zaman kaçmayı tercih ederler.

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"ORMANIN HAYALETLERİ"

Daha çok gececil olduklarından dolayı onları görmek çok zordur ormanın hayaletleridir. Ancak onlar kendilerini göstermek istediği zaman biz onları görebiliriz. Vaşakların birçok özelliğini yapmış olduğu değerli çalışmalarla hem türe hem ülkemize katkı sağlayan Dr. Deniz Mengüllüoğlu’ndan öğrendim. Yapmış olduğum çalışma büyük memeli yaban hayvanları üzerine olmasına rağmen vaşaklara ayrı hayranlığım var. Vaşakların doğadaki rolleri çok önemli. Kemirgen nüfusunun kontrol altında tutulmasını sağlıyorlar. Vaşakların yeteri kadar tanıtılmadığını, bu sebepten dolayı insanların onlardan korktuğunu ve insanlarla olan yakın karşılaşmalarında, vaşaklar tarafından kötü sonuçlar ortaya çıktığını hayvanların vurulduğunu biliyoruz. Bu ve bunun gibi sonuçların daha fazla yaşanmaması için elimden geldiğince vaşakları ve diğer yaban hayvanlarımızı önce yerelden başlayarak tanıtmaya devam edeceğim.”

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(İHA)

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Eskişehir vaşak

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