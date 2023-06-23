Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul'da ormana giriş yasak mı oldu? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması!

Ormana giriş yasak mı, hangi tarihler arasında? Birçok kişi İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama sonrası konuya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Ormana giriş yasağı kararı, yangınların önlenmesi amacıyla alındı. İşte, ormana giriş yasağı tarihleri...

İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden orman yangınlarının önlenmesi için yapılan son dakika açıklamasında tarih bilgisine de yer verildi.

Valilik, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığını duyurdu.

İSTANBUL'DA ORMANA GİRİŞ YASAK MI OLDU?

Ormanlara giriş yasağı hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır."

ORMANA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMANA KADAR?

Ormana giriş 24 Haziran ila 15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandı.

