HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul'da ormana giriş yasak mı oldu? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması!

Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul'da ormana giriş yasak mı oldu? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması!

23.06.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasının detaylarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul'da ormana giriş yasak mı oldu? İşte, İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...

Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul'da ormana giriş yasak mı oldu? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması!

Ormana giriş yasak mı, hangi tarihler arasında? Birçok kişi İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama sonrası konuya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Ormana giriş yasağı kararı, yangınların önlenmesi amacıyla alındı. İşte, ormana giriş yasağı tarihleri...

ormana giriş yasağı

İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden orman yangınlarının önlenmesi için yapılan son dakika açıklamasında tarih bilgisine de yer verildi.

ormana giriş yasağı

Valilik, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığını duyurdu.

ormana giriş yasağı

İSTANBUL'DA ORMANA GİRİŞ YASAK MI OLDU?

Ormanlara giriş yasağı hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır."

ormana giriş yasağı

ORMANA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMANA KADAR?

Ormana giriş 24 Haziran ila 15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildiMİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi
AK Parti'nin kongresi ne zaman? Canlı yayında tarihi açıkladıAK Parti'nin kongresi ne zaman? Canlı yayında tarihi açıkladı
İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...İşletmeler artık o yönteme başvuruyor! Gündem olan paylaşım: Çiğ köfteden sonra...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İstanbul Valiliği orman istanbul valiliği son dakika

En Çok Okunan Haberler

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...

Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...

İstanbul'da deprem tehdidi! Bu 3 ilçe tehlike altında: '4,5-5 milyon...'

İstanbul'da deprem tehdidi! Bu 3 ilçe tehlike altında: '4,5-5 milyon...'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.