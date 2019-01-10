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Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde omuz hizasından kesildikten sonra gazete kağıdına sarılarak ormanlık alana atılmış kadına ait kol bulundu.

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Olay, İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kozalak toplamak üzere ormanlık alana giden bir kişi, ağacın altına gazete kağıdına sarılarak atılmış kesik insan kolunu görerek, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ilk incelemede başka bir yerde omuz hizasından kesildikten sonra ormanlık alana atılan sol kolun, yetişkin bir kadına ait olduğunu belirledi.

Polis, çevrede yaptığı incelemede ise başka bir bulguya rastlamadı. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen kadına ait kesik kol, savcı ve polisin incelemesinin ardından kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kesik kol Edirne Keşan

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