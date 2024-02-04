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Orta Doğu cadı kazanı! ABD ve İngiltere Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı

04.02.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artıyor. ABD ile İran arasındaki sürtüşme, bir savaşa evrilmek üzereyken Yemen'deki Husiler de Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılarına devam ediyor. ABD ve İngiltere, İran destekli Husileri hedef göstererek Yemen'in başkenti Sana dahil 5 şehre hava saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı saldırı sonrası 13 farklı bölgede toplam 36 Husi hedefinin vurulduğunu ifade etti.

Orta Doğu cadı kazanı! ABD ve İngiltere Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı

Husilerin ABD ve İngiltere'ye yönelik saldırıları ise silah depoları, füze sistemleri ve rampaları ile hava sistemleri ve radarlarını hedef almayı içeriyor. Bu süreçte, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'den Kızıldeniz'e doğru fırlatılmak üzere olan 6 Husi gemisavar füzesinin başarıyla imha edildiğini duyurdu. CENTCOM'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik tehdit oluşturan 6 Husi gemisavar füzesi etkisiz hale getirildi.

AA-20240125-33529125-33529100-YEMENDE_ABD_VE_INGILTERE_SALDIRILARINI_PROTESTO_EDEN_HUSILER_GOVDE_GOSTERISI_DUZENLEDI

KIZILDENİZ'DE DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

abd

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

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Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

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Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Yemen Orta Doğu abd saldırı
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