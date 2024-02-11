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Orta Doğu'da yeni kriz: Refah! Açıklamalar peş peşe geldi: 'Vahim sonuçları olur'

11.02.2024 21:53 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamaları sonrasında Mısır'dan yeni bir açıklama geldi. Mısır, İsrail'i operasyon düzenlemesinin "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı. Öte yandan Beyaz Saray, "Biden, Netanyahu'ya Refah'ta bir milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı bir planı olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiğini iletti" açıklamasını yaptı.

Orta Doğu'da yeni kriz: Refah! Açıklamalar peş peşe geldi: 'Vahim sonuçları olur'

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi.

"VAHİM SONUÇLARI OLACAK"

Açıklamada, İsrail, kente yönelik muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı konusunda uyarılarak, Gazze'deki son güvenli bölge olması hasebiyle 1,4 milyondan fazla kişinin sığındığı kentin hedef alınmasının engellenmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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Refah kentinin hedef alınması, insani yardımların engellenmesi ve Filistin halkının göç ettirilmesinin, uluslararası insan hakları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının apaçık ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın, ateşkese varılması ve esir takası için tüm taraflarla temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca uluslararası camiadan İsrail'e, harcanan çabalara olumlu yanıt vermesi ve gerilimi daha fazla tırmandırmaması için baskı yapması istendi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray, "Biden, Netanyahu'ya Refah'ta bir milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı bir planı olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiğini iletti" açıklamasını yaptı.

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İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Son olarak bugün İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, İsrail’in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıyı 3 kere onayladığı ve saldırı için hükümetten yeşil ışık beklediği bildirilmişti.

REFAH KENTİ

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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