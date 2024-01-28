Orta Doğu'da yeni kriz! Trump "Korkunç bir gün" diyerek duyurdu: 'Ben başkan olsaydım...'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformunda, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssündeki ABD güçlerine İHA ile düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"KORKUNÇ BİR GÜN"

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssündeki 3 ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırının pek çok kişiyi duygusal olarak yaraladığını ve bugünün ABD için "korkunç bir gün" olduğunu belirten Trump, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Trump, "Birleşik Devletler'e yapılan bu yüzsüz saldırı, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri." ifadesini kullanarak, 3 yıl önce İran'ın "zayıf, parasız ve tamamıyla kontrol altında" olduğunu iddia etti.

Başkanlık görevini sürdürürken uyguladığını belirttiği "Azami Baskı" politikasının etkisine değinen Trump, "İran rejimi, terörist vekillerini finanse etmek için 2 doları ancak bir araya getirebiliyordu." ifadesini kullandı.

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM..."

Biden'ın İran'a milyarlarca dolar verdiği iddiasında bulunan Trump, İran'ın bu parayı Orta Doğu'da "katliam ve yıkım" yapmak için kullandığını savundu.

Trump, "Ben başkan olsaydım, bu saldırı asla gerçekleşmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık görevini sürdürseydi 7 Ekim 2023'te yaşananların veya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın olmayacağını iddia eden Trump, dünyanın da "3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde" olduğunu belirtti.

Trump, İHA saldırısının, ülkesinin "güç yoluyla barış" politikasına acilen dönmesi gerektiğinin kanıtı olduğunun altını çizerek, kaos ve kıyım olmamasının yanı sıra ABD'lilerin hayatını kaybetmemesi için bunun gerekli olduğuna dikkati çekti.

Eski Başkan, paylaşımının sonunda, "Ülkemiz, Joe Biden'ın başkomutanlığında ayakta kalamaz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





