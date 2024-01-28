Son dakika: Ürdün'de ABD üssüne saldırı! 3 ABD askeri öldü, 25 asker yaralandı

Son dakika: İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığı duyuruldu.

7 EKİM'DEN BU YANA İLK KEZ ABD ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Tower 22 ilk kez hedef alınırken, 7 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158’den fazla saldırı düzenlendi. ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk kez Orta Doğu’da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, saldırının İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

SIK SIK KAMİKAZE İHA'LARLA HEDEF ALINIYOR

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, 24 Ocak'ta Deyrizor'da Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçlara Suriye-Irak sınırındaki bir geçitte hedef almıştı. Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.





