Ortak yayın nedir? Türkiye Tek Yürek ortak yayını ne zaman, saat kaçta? Depremzedelere yardım için tüm kanallarda ortak yayın!

Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile ilgili araştırmalar depremin 8. gününde süren arama kurtarma çalışmalarının ardından araştırılmaya devam ediliyor. Türkiye Tek Yürek ortak yayını Star TV, ATV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ekrana gelecek. Ortak yayın ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yardım gecesinin yaklaşması ile birlikte birçok kanal sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmaya başladı. İşte Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile ilgili bilgiler...

ORTAK YAYIN NEDİR?

Ortak yayın, birden çok televizyon kanalında aynı programın eş zamanlı olarak yayınlanması anlamına gelmektedir.

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Tek Yürek ortak yayını için geri sayım devam ediyor.

Türkiye’yi derinden sarsan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde, Star TV, ATV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7 yardım için ortak yayında bir araya gelecek.

Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

