Ortalık bir anda karıştı: Marmaray'da kavgaya tutuştular! Nedeni ise...

Marmaray'da çıkan kavga etraftaki vatandaşların araya girmesiyle de son bulmadı. Bir durakta inen yolcular ardından tekrar kavgaya tutuştu. Kavga sonrası açıklama yapan şahıs, kavganın el ele tutuştukları için değil, öpüştükleri için çıktığını iddia etti.

YAKA PAÇA KAVGA ETTİLER

İddialara göre Marmaray'da el ele tutuşan çifte bir genç tepki gösterdi.

Gencin gösterdiği tepkiye ailesi de katılınca el ele tutuşan çift ile genç ve ailesi arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Vatandaşlar öfkeli tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ÖPÜŞME İDDİALARI

Kavgada çiftle kavga eden şahıs olaydan sonra açıklamada bulundu.

Şahıs kavganın, çiftin el ele tutuşması yüzünden değil öpüşmeleri yüzünden çıktığını iddia etti.

Şahsın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yanımda ailem varken öpüştüler, uyardım. Kız bana "Gerizekalı, ruh hastası" dedi. Yanındaki erkek de tepki gösterince dayanamadım, birkaç tane vurdum."





