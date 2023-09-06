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  4. Ortalık boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Ortalık boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

06.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu sırada ortalık boks ringine döndü. Farklı yerlerde iki ayrı grubun kavgası kameralara yansıdı.

Ortalık boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa’da iki grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Farklı yerlerde iki ayrı grubun ortalığı boks ringine döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Metro istasyonunda sözlü tartışma yaşayan iki grup genç arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle birbirine giren tarafların tekme ve yumrukları havada uçtu. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler olay yerinde ayrıldı.

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"YAN BAKMA TARTIŞMASI"

Bir başka kavgada ise, ayrı gruplar bu kez ‘yan bakma’ tartışması yaşadı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya tutuşan gençler kameraya yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.

(İHA)

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Bursa kavga ring

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