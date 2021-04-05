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Ortaokul 5,6,7,8 sınıf ve lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte lise ve ortaokul sınav tarihleriyle ilgili açıklama

05.04.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sebebiyle defalarca değiştirilen sınav tarihleri ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Öğrencilerin sınav tarihleri ile ilgili yapılan açıklamalarla ilgili ise kafası karıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ise 5,6,7,8 sınıf ve lise sınavları ile ilgili yeni açıklamalar paylaşıldı. Bakan Ziya Selçuk, en son 29 Mart’ta yapılması planlanan lise sınavlarının erteleneceğini açıklamıştı.

Ortaokul 5,6,7,8 sınıf ve lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte lise ve ortaokul sınav tarihleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, liselere hazırlık ve 9,10,11 sınıf öğrencileri için yüz yüze sınavların ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Ortaokul sınavları ile ilgili ise yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 26 Mart’tan sonra yapılması planlanan sınavların ise 3 Mayıs itibariyle yüz yüze yapılması kararı alındı.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu..

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı , “yüksek” ve “çok yüksek” risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart’tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs’tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.Kovid-19 salgını açısından “yüksek” ve “çok yüksek” riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart’a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

MEB GÜNCEL SINAV TAKVİMİ

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sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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