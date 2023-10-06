'Ortaya büyük bir soru işareti çıkıyor' Mersin'de günler sonra kurtarılan ABD'li ile ilgili Fatih Altaylı'dan dikkat çeken ifadeler! O sistemi işaret etti 'Basit bir mağaracı olmadığını ortaya koyuyor'

ABD'li Mark Dickey (40) Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarasında 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp getirildiği 1040 metredeki tedavisinin ardından 11. günde kurtarılmıştı. Dickey, araştırmalarını tamamlamak için mağaraya tekrar dönmek istediğini söylemişti. Gazeteci Fatih Altaylı, ABD'li mağaracı Mark Dickey ile ilgili kaleme aldığı yazısında 'karanlık' olarak nitelendirdiği detayları anlattı.

"BASİT BİR MAĞARACI OLMADIĞINI ORTAYA KOYUYOR"

Altaylı, kendisine Dickey ile ilgili verilen bilgilerin ilginç olduğunu belirtip, "Ve veriler Dickey’in basit bir mağaracı olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü Amerikalı mağaracı, izinsiz olarak girdiği Morca Düdeni’nde sadece mağaraya girmekle yetinmemiş görünüyor" dedi.

"HALA BİR MUAMMA"

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalı 'sözde' mağaracı, yüksekliği 2100 metreye kadar çıkan Taşeli platosundaki mağaraya girmeden önce mağara çevresinde, mağaracılıkla hiç alakası olmayan ve mağaraya inmekte kullanmayacağı bir 'telsiz röle istasyonu' kurmuş. Geniş bir alana yayılan antenler ve buna bağlı birçok elektronik sistem oluşturmuş. Mağaracının, mağara araştırması ile ilgisi olmayan böyle bir telsiz röle sistemini dağın başına niye kurduğu hâlâ bir muamma."

"ORTAYA HAYLİ BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ ÇIKIYOR"

Altaylı yazısının devamında "Mağaraya girmek için gereken izinleri almamış, hiçbir başvuru yapmamış olmasının üzerine bir de bu elektronik sistemler eklenince ortaya hayli büyük bir soru işareti çıkıyor." ifadelerini kullandı.





