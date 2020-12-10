Ortodontik sorunlar tedavi edilmezse hangi sorunlar ortaya çıkabilir?

Diş çapraşıklıklarının tedavi edilmesi için en uygun zaman aralığı aslında ergenlik dönemidir. Buradaki avantaj, büyüme ve gelişmenin pik yaptığı dönemde tedaviye çok hızlı yanıt alınabilmekte ve normalde bir buçuk senede tamamlanacak ortodonti tedavisi bir sene gibi daha kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Bazen hastalar gerek yaş durumundan gerekse gereken ilgiyi göstermemeleri sebebiyle bu tedavileri ileri atabiliyorlar.

ÇÜRÜK VE DİŞ TAŞLARI KAÇINILMAZ OLUYOR

Estetik problemlerden başka problemler de karşımıza çıkmaktadır. Özellikle diş çapraşıklığının yoğun olduğu durumlarda diş aralarının yeterince temizlenememesinden çürükler, diş taşları normal diş dizilimine sahip kişilere göre çok daha fazla oluşmaktadır. Bu nedenle ileriki yaşlarda kemik kaybını ve çürükleri sağlıklı kişilere göre çok daha fazla görmekteyiz.

ÇAPRAŞIK DİŞLER ESTETİK PROBLEM DEĞİLDİR!

Yani çapraşıklığın sadece estetik değil bir sağlık problemi olarak da görülmesi gerekmektedir.



