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Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç tarihi hangi gün? 2023 ramazan tarihi

09.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı ramazan, mart ayında başlayacak. Peki, oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç tarihi hangi gün?

Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç tarihi hangi gün? 2023 ramazan tarihi

Ramazan orucunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı için geri sayım başladı. Recep ve şaban aylarının ardından sıra ramazan ayına geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak. Bu ay içerisinde oruç ibadeti yerine getirilecek. İşte ilk ve son oruç tarihleri

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor.

SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 yılında son oruç 20 Nisan Perşembe günü tutulacak. Bu tarih Ramazan Bayramı arefe günü olacak. Ardından ise bayram başlayacak.

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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