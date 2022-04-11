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  4. Oruç tutmanın faydalarını Japon bilim insanı anlattı! Tezi Nobel Ödülü kazandırmıştı

Oruç tutmanın faydalarını Japon bilim insanı anlattı! Tezi Nobel Ödülü kazandırmıştı

11.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, 2016 yılında hücrelerin yenilenmesi için yaşlı hücrelerin parçacıklarının imha edilmesinin gerektiğini, bunun da uzun süre aç kalarak mümkün olduğunu belirttiği teziyle Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü’nü aldı. Çalışma , kısa süreli oruç tutmanın hücre yenilenmesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olduğunu buldu. İşte oruç tutmanın bilinmeyen faydaları...

Oruç tutmanın faydalarını Japon bilim insanı anlattı! Tezi Nobel Ödülü kazandırmıştı

Oruç, dini anlamı ile belirlenmiş belli bir süre içinde yemeden ve içmeden sakınmayı ifade ederken, aynı zamanda vücudun maddi ve manevi kirlerinden arınmasını da temsil ediyor. Her yıl Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün süresince oruç tutarak ibadetlerini gerçekleştiriyor. Belirli aralıklarla aç kalmanın sağlıklı bir kişiye bedensel olarak hiçbir zarar vermediğini ifade eden Japon bilim insan Ohsumi, aksine orucun faydalarını sıraladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

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Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, daha sağlıklı ve dinç bir yaşamın sırrı olarak yaşlı hücrelerin yenilenmesini gösterdi. Yaşlı hücre parçacıklarının imha edilmesi gerektiğini savununan Ohsumi bunun en doğru yolunun ise oruçla mümkün olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlendiğini ortaya çıkartan Ohsumi tezini ise otofaji adını verdiği kuramıyla savundu.

Yoshinori Ohsumi, “Vücut aç kaldığı zaman kendi savunma mekanizmasını ve sistemini kurmak için eski ve yaşlanmış hücrelerin tüketilmesi ve yenilmesi neticesinde ortaya yeni hücrelerin çıkmasını sağlamaktadır. Uzun süre aç kalınca hücreler çözülür, aynı anda büyüme hormonu salgılanarak yeni hücrelerin yapımı harekete geçer. Otofaji dediğimiz bu olayı, yani vücudumuzun kendi kendini yemesini kuvvetlendirmek için üç yol ifade edilmektedir. Bunlardan ilki egzersiz yapmak, ikincisi belirli aralıklarla aç kalmak ve üçüncüsü de karbonhidrat alımını azaltmaktır” ifadelerini kullandı.


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Oruç Ramazan 2022
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