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Oruçluyken diş fırçalanır mı? Oruçluyken ağız kokusunu önlemek için...

11.04.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının en zorlu yanlarından biri ağız kokusu problemi. Konu ile ilgili önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, oruçluyken dişlerin fırçalanabileceğini belirtti. 'Asitli içecek, çay ve kahve tüketimini azaltmalıyız. Kafein, uzun dönemde ağız kuruluğuna sebep oluyor. Ağız kokusunun en önemli sebeplerinden biri de ağız kuruluğudur' diyen Çalışkan'ın konu ile ilgili önerileri...

Oruçluyken diş fırçalanır mı? Oruçluyken ağız kokusunu önlemek için...

Ramazan ayı için artık sayılı günler kaldı. Bu ayda diş sağlığını korumak isteyenlerin oruç tutmaya başlamadan önce diş tedavilerini yaptırmaları gerektiğine dikkat çeken Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, “Ramazan ayında ve her zaman ağız ve diş sağlığı bakımımıza çok dikkat etmeliyiz. Mümkünse bu aydan önce diş hekimi ziyaretini aksatmadan yaparak ağzımızdaki mevcut problemleri çözmeye çalışmalıyız. Böyle bir imkanımız olmadığı durumda dikkat edeceğimiz bazı püf noktaları var” ifadelerini kullandı. Çalışkan, ağız ve diş sağlığı için önemli püf noktaları paylaştı.

ALKOLLÜ GARGARALARDAN UZAK DURUN

Sahurdan ve iftardan sonra yemek yedikten sonra dişlerin mutlaka 2 dakika diş etinden dişe dairesel hareketlerle fırçalanması gerektiğine vurgu yapan Çalışkan, “Rutin ağız bakımımız olan diş ipi, ara yüz fırçası, ağız kokusunu engellemesi adına da dil fırçalaması yapıyoruz. Ramazanda alkollü gargaralardan ağız kuruluğuna sebep olduğu için uzak durmamız gerekiyor. Eğer gargara kullanacak imkanımız yoksa az miktarda tuz ve suyla gargara yapabiliriz” dedi.

LİFLİ GIDALAR VE MEYVE TÜKETİN

Bu dönemde özellikle lifli gıdaların tüketilmesi gerektiğini ifade eden Çalışkan, şu önerilerde bulundu:

“Meyve ve sebzeyi bol tüketmeliyiz ki su oranı yüksek gıdalar alalım. Bol bol su tüketmeliyiz. Rafine karbonhidrat içeren şekerlerden, unlu mamullerden uzak durmalıyız. Bunlar dişe çok uzun süre yapışıyor, asit üretimini artırıyor. Bu da çürük üretimini artırıyor. Çürüğün bir ilerisi kanal tedavisi gereksinimi veya dişin çekimine varan sonuçlar doğurabiliyor.”

AĞIZ KURULUĞUNU ÖNLEMEK İÇİN BU BESİNLERDEN UZAK DURUN!

Ağız kuruluğunu azaltmak için tavsiyelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dentaydın Diş Hastanesi Endodonti Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, “Tuzlu ve baharatlı gıdalardan uzak duruyoruz. Çok fazla atıştırmalık tüketmemeliyiz. Biz genel sağlığımız için nasıl beslenmemiz gerekiyorsa, öyle beslenir ve diş bakımını doğru yaparsak ramazanın ağız ve diş sağlığımıza olumsuz bir etkisi olmaz” dedi.

DİŞ FIRÇALAYABİLİR, DİŞ TEDAVİSİ YAPTIRABİLİRSİNİZ

Ramazan ayında merak edilenlerden bir tanesinin de ‘diş fırçalamak orucu bozar mı?’ sorusu olduğunu belirten Çalışkan, şu açıklamalarda bulundu:

“Macunu ve suyu yutmadığımız sürece diş fırçalamak orucumuzu bozmaz. Bol bol su ile ağzımızı gündüz çalkalayabiliriz. Ramazan ayında da tedavilerimizi aksatmamamız gerekiyor. Anestezili işlemler orucu bozabilir fakat anestezi gerektirmeyen işlemleri yaparken bizler hastalarımızı son derece koruyarak tedavi yaklaşımında bulunuyoruz. Hastalar da buna dikkat ettiği sürece acil tedavilerini veya olması gereken tedavilerini alabilirler. Anestezili ya da daha ağır işlemleri iftardan sonraki saatlere randevu oluşturarak çözebiliriz.”

AĞIZ KURULUĞU, KOKUYU TETİKLİYOR

İftardan sahura kadar olan dönemde çok fazla abur cubur tüketildiğini belirten Çalışkan, ağız kuruluğunun ağız kokusunu tetiklediğini söyledi.

Çalışkan, “Dikkatli beslensek bile sindirsin diye asitli içeceklere saldırıyoruz. Asitli içecekler bu durumda bize çok zarar veriyorlar. Ağızdaki asit ortamını artırıyorlar. Bir de çay kahve tüketimini mümkün olduğu kadar azaltmamız gerekiyor. Kafein, uzun dönemde ağız kuruluğuna sebep oluyor. İstemediğimiz tek şey ağız kuruluğu çünkü çürük oluşumuna ve ağız kokusuna sebep olan en önemli sebep ağız kuruluğudur” diyerek sözlerini tamamladı.

DHA

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