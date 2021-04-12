Müslümanlar’a, Kur’an’ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi de bu ay içinde idrak ediliyor. Kadir Gecesi 2021 senesinde 8 Mayıs tarihine denk geliyor. Oruç tutmakla mükellef olan Müslümanların, bu ay içerisinde oruç tutması farz olur. Ramazan ayı boyunca tutulan orucun kabul olması içinse, Müslümanların dikkat etmesi gereken detaylar bulunur. Buna göre orucu bozan durumlar nelerdir? Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet Başkanlığı, orucu etkileyen ve etkilemeyen diğer durumlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.