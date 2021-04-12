Müslümanlar’a, Kur’an’ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi de bu ay içinde idrak ediliyor. Kadir Gecesi 2021 senesinde 8 Mayıs tarihine denk geliyor. Oruç tutmakla mükellef olan Müslümanların, bu ay içerisinde oruç tutması farz olur. Ramazan ayı boyunca tutulan orucun kabul olması içinse, Müslümanların dikkat etmesi gereken detaylar bulunur. Buna göre orucu bozan durumlar nelerdir? Sakız çiğnemek orucu bozar mı?
Diyanet Başkanlığı, orucu etkileyen ve etkilemeyen diğer durumlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.
Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak, bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla, lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur.
Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.
Astım hastalarının kullandığı spreyin; göz, kulak ve burun damlasının; kulak zarında delik bulunmayanların kulak yıkatması orucu bozmaz.
Ağız ve burundan vücuda girip mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu nedenle, ağız kokusunu engellemek ve diş ağrısını gidermek amacı ile ağza sıkılan sprey veya herhangi ilaçlar yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Sakız içerisinde tükürükle çözülen maddelerin bulunmasından dolayı, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak zor olduğundan, bu tür sakız çiğnemek orucu bozar.
Sigara içmek orucu bozar ancak nikotin bandı orucu bozmaz.
Göze damla damlatmak yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımadığından dolayı orucu bozmaz.
Hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Ancak vücuda gıda içerikli sıvı verilen diyalizlerde oruç bozulur.
Tahlil amacıyla vücudun herhangi bir organından parça alınması (biyopsi),orucu bozmaz.
Diş kanaması orucu bozmaz. Yalnız dişten çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla ise yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.