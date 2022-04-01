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Orucu bozan şeyler nelerdir? Ramazan orucunu bozan durumlar neler?

01.04.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orucu bozan şeyler nelerdir? Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayıp 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. Bu kapsamda Orucu bozan şeyler nelerdir? Ramazan orucunu bozan durumlar neler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Orucu bozan şeyler nelerdir? Ramazan orucunu bozan durumlar neler?

Orucu bozan şeyler nelerdir? Ramazan ayı için geri sayım devam ederken günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Bu kapsamda Orucu bozan şeyler nelerdir? Ramazan orucunu bozan durumlar neler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur." ifadesine yer verilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan şeyleri ayrınıtılı şekilde açıklamıştır.

RAMAZAN ORUCUNU BOZAN DURUMLAR NELER?

İşte Ramazan orucunu bozan şeyler:

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,
2- Astım spreyi kullanmak,
3- Zorla bozdurulmak,
4- Buruna sıvı ilaç koymak,
5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]
6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,
7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,
8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,
9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,
10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,
11- Vücuda ilaç şırınga etmek,
12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,
13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,
14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,
15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,
16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,
17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,
18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]
19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,
20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,
21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,
22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,
23- Dil altına konan ilacı emmek

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
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