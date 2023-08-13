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  4. Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

13.08.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da tartışma sonrası park halindeki otomobilin üzerine çıkan kişi önce etrafa biber gazı sıktı, ardından ortalığı adeta birbirine kattı. Örümcek adam gibi araçların üzerine zıplayan zanlıyı polis ekipleri gözaltına alırken, o anlar anbean kameraya yansıdı.

Cumhuriyet Caddesi Ay Sokak mevkiinde bir grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında caddede park halinde bulunan bir aracın üstüne çıkan B.Ş, ortalığı adeta birbirine kattı.

Aracın yanına yaklaşanlara biber gazı sıkan B.Ş’yi otomobilin üzerinden indirmek isteyen bir vatandaş ise meyve kasası fırlattı.

B.Ş. daha sonra üzerinde bulunduğu otomobilden olaya müdahale için gelen yunus ekiplerine ait polis otosunun üzerine adeta örümcek adam gibi zıpladı. Şüpheliye polisler biber gazıyla müdahale etti.

Polis aracının üzerinden indirilen B.Ş. gözaltına aldı. Herkesin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay çevredeki vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

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