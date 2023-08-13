Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Cumhuriyet Caddesi Ay Sokak mevkiinde bir grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında caddede park halinde bulunan bir aracın üstüne çıkan B.Ş, ortalığı adeta birbirine kattı.

Aracın yanına yaklaşanlara biber gazı sıkan B.Ş’yi otomobilin üzerinden indirmek isteyen bir vatandaş ise meyve kasası fırlattı.

B.Ş. daha sonra üzerinde bulunduğu otomobilden olaya müdahale için gelen yunus ekiplerine ait polis otosunun üzerine adeta örümcek adam gibi zıpladı. Şüpheliye polisler biber gazıyla müdahale etti.

Polis aracının üzerinden indirilen B.Ş. gözaltına aldı. Herkesin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay çevredeki vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

