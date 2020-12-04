Örümcek ağı gibi: Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası oluşturuldu!

Samanyolu Galaksisi, milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapıyor. Hatta gözlemlere göre 200 ila 400 milyar yıldızın Dünya'nın da içinde yer aldığı galakside yer aldığı söyleniyor. Ekipler de Samanyolu'nun gizemlerini çözmek için çalışmalar yürüyor. Böylesi bir çalışma, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından gerçekleştiriliyordu. Gaia'daki gözlemevinde çalışma yürüten ekip, Samanyolu Galaksisi'nin bugüne kadarki en hassas haritasını oluşturmayı başardı.

İŞTE SAMANYOLU GALAKSİSİ'NİN EN HASSAS HARİTASI

Gaia gözlemevi tarafından toplanan veriler ışığında oluşturulan harita, Samanyolu'nun en hassas 3B haritası. Bir örümcek ağını andıran haritada neredeyse 2 milyar yıldızın yerini ve hareketini gösteriyor. Dolayısıyla bu durum, haritayı bir örümcek ağına benzetmemize neden oluyor.

2 MİLYARI KATALOGLANABİLİR

Planlar, çalışmaların 2022'de sona ermesinden yanaydı. Fakat verileri toplayan teleskobun beklenmedik derecede iyi bir performans göstermesi, görevin 2024 yılına kadar uzatılabilme ihtimalini doğurdu. Zira bilim insanları projenin 2024 yılına kadar uzatılabileceğini, böylelikle 2 milyardan fazla galaktik objenin kataloglanabileceğini düşünüyor.

