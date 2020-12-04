HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Örümcek ağı gibi: Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası oluşturuldu!

Örümcek ağı gibi: Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası oluşturuldu!

04.12.2020 14:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Örümcek ağı gibi: Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası oluşturuldu!

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) bağlı Gaia gözlemevi tarafından toplanan veriler, Samanyolu Galaksisi'nin şimdiye kadarki en hassas haritasını oluşturdu. 3B harita, tıpkı bir örümcek ağını andırıyor.

Samanyolu Galaksisi, milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapıyor. Hatta gözlemlere göre 200 ila 400 milyar yıldızın Dünya'nın da içinde yer aldığı galakside yer aldığı söyleniyor. Ekipler de Samanyolu'nun gizemlerini çözmek için çalışmalar yürüyor. Böylesi bir çalışma, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından gerçekleştiriliyordu. Gaia'daki gözlemevinde çalışma yürüten ekip, Samanyolu Galaksisi'nin bugüne kadarki en hassas haritasını oluşturmayı başardı.

İŞTE SAMANYOLU GALAKSİSİ'NİN EN HASSAS HARİTASI

Gaia gözlemevi tarafından toplanan veriler ışığında oluşturulan harita, Samanyolu'nun en hassas 3B haritası. Bir örümcek ağını andıran haritada neredeyse 2 milyar yıldızın yerini ve hareketini gösteriyor. Dolayısıyla bu durum, haritayı bir örümcek ağına benzetmemize neden oluyor.

Samanyolu Galaksisi'nin en hassas haritası

Dünya, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğe sanılandan daha yakınDünya, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğe sanılandan daha yakın

2 MİLYARI KATALOGLANABİLİR

Planlar, çalışmaların 2022'de sona ermesinden yanaydı. Fakat verileri toplayan teleskobun beklenmedik derecede iyi bir performans göstermesi, görevin 2024 yılına kadar uzatılabilme ihtimalini doğurdu. Zira bilim insanları projenin 2024 yılına kadar uzatılabileceğini, böylelikle 2 milyardan fazla galaktik objenin kataloglanabileceğini düşünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
PTT KEP adresi nasıl alınır?PTT KEP adresi nasıl alınır?
Araba almak için en uygun zamanı verdi!Araba almak için en uygun zamanı verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
2 milyar yıldız samanyolunun yüzde 1 idir. gerisi nolcek .?

En Çok Okunan Haberler

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Galaxy S21 Geekbench testinde görüntülendi

Samsung'un yeni Galaxy'si önemli testte! İşte sonuçlar

Xiaomi Mi 11 fiyatı ile sızıntılardaki yerini aldı

Türkiye'de de bekleniyor! Fiyatı ortaya çıktı

Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi

Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi

Yolun sonu: Google Play Müzik tamamen kapatıldı!

Google bir uygulamasının daha fişini çekti!

Çin'in "Çang'ı-5" keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı

Birçok gizemi aydınlatacak! Geri dönüyor

KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

PTT KEP adresi nasıl alınır?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.