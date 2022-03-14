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Örümcek ağının mucizevi etkisi! Kanseri…

14.03.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek ağları hijyenik görünmediği gerekçesiyle evlerde temizlenip atılıyor. Örümceklerin evinde bulunmasını istemeyen örümceklerden korkan insanlar bu ağlara müdahale ediyorlar. Fakat örümcek ağının kanser üzerindeki mucizevi etkisini biliyor muydunuz? İşte örümcek ağının etkileri…

Örümcek ağının mucizevi etkisi! Kanseri…

Örümcek ağı pis olarak düşünülüp atılsa da sağlık için oldukça önem taşıyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Aslı Nur Özkan yaptığı çalışmayla örümcek ağından elde edilen özütün kanser hücrelerini öldürdüğünü açıkladı. Bu çalışmaya göre örümcek ağı prostat kanseri hücrelerinde seçici anti kanser etkisi taşıyor. Fakat bu etkiyi sağlıklı hücreler üzerinde göstermiyor. Yani elde ettiğimiz ekstrat kanser hücrelerini seçebilme özelliğine sahip.”

İNSANA UYGULANMA AŞAMASINA GELENE KADAR UZUN BİR YOL VAR

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Özkan, iki yıllık bir emek sonucu örümcek ağından elde ettikleri ekstratı daha da gelişmiş hale getirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Çünkü buluşumuzun keşfedilen tüm ilaçlarda olduğu gibi insana uygulanma aşamasına gelene kadar izlemesi gereken uzun bir yol var.

“DİLERİM Kİ BULUŞUM YERLİ İLAÇLARDAN BİRİ OLARAK DÜNYA PİYASASINDA HAK ETTİĞİ YERİ BULUR”

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Bu da yaklaşık olarak en az 5 yıllık bir süreç demek. Son aşamasına kadar çalışmamı götürmek tabii ki en büyük hayalim. Dilerim ki, vakti geldiğinde buluşum ülkemizin geliştirdiği yerli ilaçlardan biri olarak dünya piyasasında hak ettiği yeri bulur.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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