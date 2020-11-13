Osman Kavala: HSK, 'Acele' notuyla davayla ilgili tüm belgeleri incelemek üzere talep etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Adli Yargı Komisyonu'ndan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen serbest bırakılmayan ve hakkında yeni dava açılan iş insanı Osman Kavala'yla ilgili tüm belgeleri istedi. Kavala ile ilgili iddianame, duruşma zabıtları, tutuklama ve tutuklamaya itirazın reddi kararlarının tümünün gönderilmesi talep edildi.

Reuters ajansında yer alan haberde, HSK'nın söz konusu talebinin 11 Kasım'da İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na "Acele" koduyla gönderdiği yazıyla yapıldığı bildirildi. HSK, AİHM ve AYM kararlarına uyulmamasının hakim ve savcıların yükselme kriterlerini doğrudan etkileyeceğine yönelik kuralı hatırlattı.

Ajansın haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'li yetkililerin, yargının bağımsız olduğunu söyleyerek yargı üzerinde siyasi baskı iddialarını reddettiği hatırlatıldı.

Haberde ayrıca Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Perşembe günü tutuksuz yargılamanın esas olduğunu, tutukluluğun istisna olması gerektiğini söylediği hatırlatıldı.