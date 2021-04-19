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Osmaniye’de flaş koronavirüs kararı! 28 Nisan'a kadar yasaklandı

19.04.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs haritasında ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma ve basın açıklamaları yasaklandı.

Osmaniye’de flaş koronavirüs kararı! 28 Nisan'a kadar yasaklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son koronavirüs haritasında 100 binde 347,46 oranla kırmızı renkle çok yüksek riskli iller arasından yer alan Osmaniye'de Olağanüstü İl Hıfzısıhha Kurulu salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yasaklar getirildi. Bu kapsamda genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere; miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılması 28 Nisan 2021 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır” denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Osmaniye

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