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  4. Osmaniye'de kahreden kaza! Otomobil şarampole devrildi: 9 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Osmaniye'de kahreden kaza! Otomobil şarampole devrildi: 9 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

28.05.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, İ.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip ters durdu. Otomobildeki 9 yaşındaki Hamit Talha Acar yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de kahreden kaza! Otomobil şarampole devrildi: 9 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuzey Çevreyolunda meydana geldi. İ.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, ters durdu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Hamit Talha Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı İ.A., H.A., S.A. ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Osmaniye kaza

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