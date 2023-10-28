Osmaniye'de korkunç olay! Evde cansız bedeni bulundu, arkadaşı gözaltında

Olay, dün akşam Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Alişan'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için yalnız yaşadığı eve geldi. Evde Alişan'ı hareketsiz bulun yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Tufan Alişan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sopayla dövüldüğü saptanan Alişan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis, Alişan'ın son görüştüğü saptanan arkadaşı F.D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA





