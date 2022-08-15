Osmaniye'de nefes kesen operasyon! Şafak vaktinde harekete geçildi: Özel harekat da katıldı

Osmaniye genelinde çok sayıda hırsızlık olayından sorumlu 9 kişi yakalandı. Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlar sonucu yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 6'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest kaldı.

250 KAMERA İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen 18 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, bölgelerdeki 250 güvenlik ve MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 9 şüphelinin kimliğini belirledi.

ŞAFAK VAKTİNDE DÜĞMEYE BASILDI

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti baskınlar yapıldı. Operasyonda Y.M.Ö. (33), Ö.U. (25), Y.Ç. (22), Ö.C.A. (20), T.T. (19), N.K. (18) ile 18 yaşından küçük S.Ç., V.D., A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.M.Ö., Ö.U., Y.Ç., Ö.C.A., T.T. ve S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

